22 апреля 2022, 10:58
Депутату Валерию Рашкину дали три года условно за незаконную охоту на лося
Калининский райсуд Саратовской области вынес приговор депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину по делу о незаконной охоте на лося. Парламентарию назначили три года условного срока
Фото: saratov.aif.ru
Калининский райсуд Саратовской области вынес приговор депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину по делу о незаконной охоте на лося. Парламентарию назначили три года условного срока.
Гособвинитель просил суд приговорить Рашкина к 3,5 годам условного срока, сообщает «Интерфакс».
Коммунист перед началом судебного заседания заявил представителям СМИ, что свою вину признает, так как доверился друзьям, у которых не оказалось разрешительных документов. Депутат заверил, что продал все ружья и никогда не больше будет охотиться.