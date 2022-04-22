22 апреля 2022, 08:16
В Тюмени отменили концерт ДДТ из-за отказа группы играть в зале с буквой Z
Лидер группы Юрий Шевчук не назвал точные причины отмены тюменского концерта, но предположил, что это связано с отказом ДДТ выступать в зале с буквой Z (символ поддержки российской армии)
Фото: ddt-tickets.ru
Группа ДДТ сообщила об отмене своего концерта в Тюмени, который был запланирован на 21 апреля.
Лидер коллектива Юрий Шевчук сообщил, что концерт запретила «одна очень симпатичная барышня». Музыкант не назвал точные причины отмены тюменского концерта, но предположил, что это связано с отказом ДДТ выступать в зале с буквой Z (символ поддержки российской армии).
«В Тюмени, может быть, запретить наш концерт решили, потому что мы поменяли зал. У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть», - пояснил Шевчук, слова которого приводит «Медуза» (издание признано иностранным агентом).