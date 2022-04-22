Власти Японии впервые официально обозначили Южные Курилы «оккупированной территорией»
Запись об оккупации Россией северных территорий Японии появилась в «Синей книге по дипломатии», которую 22 апреля МИД представил правительству
Власти Японии впервые с 2003 года официально обозначили Южные Курильские острова территорией, «незаконно оккупированной» Россией.
Запись об оккупации Россией северных территорий Японии появилась в «Синей книге по дипломатии», которую 22 апреля МИД представил правительству.
В этот документ также вернулось определение, что Южные Курилы являются «принадлежащей Японии территорией», сообщает РИА Новости.
Отметим, что до этого времени официальный Токио говорил о Южных Курилах как об островах, на которые «распространяется суверенитет Японии».
Суть спора вокруг Курильских островов заключается в том, что Москва и Токио до сих пор не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями», а Россия не признает сам факт территориального спора.
В Госдуме РФ считают, что ужесточение риторики по Южным Курилам связано с давлением США на Японию на фоне спецоперации российской армии в Украине.
В ответ на действия японской стороны Россия начала военные учения на Курилах со стрельбами из противотанковых ракетных комплексов и артиллерийских орудий.
Правительство Японии направило протест российским властям в связи с проведением учений.