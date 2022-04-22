«Единая Россия» запустила бот для жалоб на фейки об армии и не только
Отделение «Единой России» в Санкт-Петербурге сообщило о запуске бота, с помощью которого можно пожаловаться на «лживую информацию», например, о действиях российской армии в Украине
Отделение «Единой России» в Санкт-Петербурге сообщило о запуске бота, с помощью которого можно пожаловаться на «лживую информацию», например, о действиях российской армии в Украине.
В это бот все желающие могут пожаловаться на распространение «фейков» в соцсетях или СМИ, однако придется оставить свои контакты – полное имя и адрес электронной почты, сообщает телеграм-канал «Агентство.Новости».
Секретарь отделения «Единой России» Сергей Боярский сообщил, что в последнее время выросло количество жалоб на фейковые новости, которые мгновенно расходятся в СМИ и соцсетях, а их распространители остаются безнаказанными.
«И речь не только о заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России – информационная война намного масштабнее, чем может показаться на первый взгляд», - заявил единоросс.
Напомним, что после начала спецоперации в Украине российские власти ввели административную ответственность за дискредитацию российской армии и уголовную ответственность за публичное распространение фейков о действиях Вооруженных силах РФ.