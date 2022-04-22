22 апреля 2022, 01:39
Граждан Киргизии попросили не демонстрировать букву Z во время празднования Дня Победы
Власти Киргизии рекомендовали гражданам во время празднования Дня Победы 9 мая не надевать военную форму и не использовать латинскую букву Z, которая стала символом поддержки спецоперации российской армии в Украине
Фото: zaks.ru
Власти Киргизии рекомендовали гражданам во время празднования Дня Победы 9 мая не надевать военную форму и не использовать латинскую букву Z, которая стала символом поддержки спецоперации российской армии в Украине.
В комитете национальной безопасности заявили, что демонстрация символа Z может спровоцировать разжигание межнациональной розни.
Власти также призвали организации по прокату карнавальных костюмов не предоставлять в прокат военную форму и костюмы с символом «Z», а граждан не надевать указанную форму в шествии «Бессмертный полк», сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).