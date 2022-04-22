В Москве мужчину обвинили в участии в несогласованном митинге из-за сине-желтых кроссовок
Инцидент произошел еще 6 марта, но известно о нем стало только в апреле. Мужчина шел в ЦУМ за подарками к 8 марта, но на Театральной площади его задержали силовики и увезли в ОВД «Лианозово»
В Москве сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, на ногах которого были надеты кроссовки сине-желтого цвета (цвета государственного флага Украины).
Адвокат москвича Илья Уткин сообщил изданию The Insider (признан иностранным агентом), что полицейские заподозрили его подзащитного в участии в несанкционированном митинге, а кроссовки сочли средством агитации.
Инцидент произошел еще 6 марта, но известно о нем стало только в апреле. Мужчина шел в ЦУМ за подарками к 8 марта, но на Театральной площади его задержали силовики и увезли в ОВД «Лианозово».
В отношении москвича составили протокол по статье «Нарушение порядка проведения митинга». При этом полицейские указали, что задержанный якобы «выкрикивал лозунги в группе лиц, проводивших несанкционированное массовое мероприятие».
Суд в итоге оштрафовал москвича в сине-желтых кроссовках на 10 тысяч рублей.
Напомним, что ранее в Ялте местную жительницу задержали за маникюр, выполненный в цветах украинского флага. С женщиной провели беседу и отпустили.