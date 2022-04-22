Минюст предложил разрешить гражданам-инагентам не маркировать бытовой контент в соцсетях
Министерство юстиции РФ предложило внести поправки в законодательство об иностранных агентах. Об этом говорится в докладе ведомства на имя президента Владимира Путина
Министерство юстиции РФ предложило внести поправки в законодательство об иностранных агентах. Об этом говорится в докладе ведомства на имя президента Владимира Путина.
Минюст предлагает исключить маркировку сообщений «иностранных агентов» в личных аккаунтах в соцсетях и оставить ее только для публикаций, связанных с профессиональной деятельностью. В министерстве отметили, что данная мера позволит избежать «комичных случаев», когда «инагенты» маркируют свой бытовой контент.
Маркировка должна использоваться в режиме только профессиональной деятельности, либо той деятельности, на основании которой гражданин был внесен в реестр «инагентов».
Кроме того, ведомство предлагает предусмотреть порядок исключения из реестра «иноагента» для физических лиц, включенных в него впервые или в результате ошибки.