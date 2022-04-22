22 апреля 2022, 00:06
Мэр Варшавы пожаловался на неудобства и расходы из-за наплыва беженцев с Украины
Чиновник заявил, что из-за беженцев давление на инфраструктуру столицы и городские службы значительно выросло. Фактически население Варшавы увеличилось на 15%
Фото: eutoday.net
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский пожаловался на увеличение плотности населения города из-за наплыва украинских беженцев.
Чиновник заявил, что из-за беженцев давление на инфраструктуру столицы и городские службы значительно выросло. Фактически население Варшавы увеличилось на 15%. «Это огромное давление, если говорить о городских услугах — общественном транспорте, водоснабжении, вывозе мусора, образовании», - заявил мэр Тшасковский, слова которого приводит ТАСС.
Бюджет Варшавы тратит на украинских беженцев «сотни миллионов злотых, а в перспективе месяцев и лет это будут миллиарды».
Напомним, что по данным агентства ООН по делам беженцев, Украину с начала спецоперации покинули более 5 млн человек. Из них 2,8 млн человек находятся в Польше.