Москва запретила въезд в Россию Марку Цукербергу и директору LinkedIn Райану Рослански
Под визовые санкции попали 29 американских граждан «из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня»
Министерство иностранных дел России расширило список граждан США, которым запрещен въезд в страну в качестве ответной меры на санкции.
Под визовые санкции попали 29 американских граждан «из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня».
В «стоп-лист» вошли вице-президент США Камала Харрис, официальный представитель Пентагона Джон Кирби, руководитель аппарата Белого дома Рональд Клейн, официальный представитель Госдепартамента Эдвард Прайс, глава компании Meta (признана в России экстремистской организацией) Марк Цукерберг, исполнительный директор соцсети LinkedIn Райан Рослански и главный редактор англоязычной версии «Медузы» Кевин Ротрок.
Одновременно с этим власти запретили въезд в Россию более 60 гражданам Канады, в числе которых «канадские кураторы ВСУ и украинских нацбатальонов».