В результате пожара в ЦНИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери погибли пять человек
Общая площадь пожара достигает тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности. По некоторым данным, произошло обрушение кровли здания ЦНИИ
В Твери произошел пожар в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны, который занимался разработкой ракетных систем «Искандер».
В экстренных службах города сообщили агентству ТАСС, что в результате пожара погибли, по меньшей мере, пять человек. Еще около 30 человек получили травмы при попытке спастись от огня, выпрыгивая из окон.
Общая площадь пожара достигает тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности. По некоторым данным, произошло обрушение кровли здания ЦНИИ.
«Интерфакс» сообщает, что возгорание произошло на втором этаже административного корпуса. Причины пожара в настоящее время устанавливаются. Согласно предварительной версии, причиной пожара могла стать аварийная работа электросети в старом здании.