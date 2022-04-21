Борцы с коррупцией нашли у Ксении Шойгу лофт и два пентхауса за 500 млн рублей
Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения владеет лофтом и двумя пентхаусами общей стоимостью около 500 млн рублей. Об этом говорится в расследовании канала «Популярная политика», который ведут соратники Алексея Навального
Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения владеет лофтом и двумя пентхаусами общей стоимостью около 500 млн рублей. Об этом говорится в расследовании канала «Популярная политика», который ведут соратники Алексея Навального.
Расследователи со ссылкой на утечку базы данных «Яндекс.Еда» сообщают, что муж Ксении Шойгу Алексея Столяров заказывал доставку по адресу 3-й Кадашёвский переулок, дом 7.
Это элитный жилой комплекс «Кадашёвские палаты», в котором насчитывается всего 25 лофт-апартаментов, а со второго уровня мансард открываются красивые виды на Третьяковскую галерею и Кремль. Из базы Росреестра следует, что верхним лофтом площадью 148 кв.м. владеет Ксения Шойгу. Рыночная стоимость этого объекта оценивается в 200 млн рублей.
Лофт в суперэлитном комплексе Ксения Шойгу приобрела в 2016 году. На тот момент ей было 25 лет, а официальный годовой доход Сергея Шойгу составлял всего 10 млн рублей.
Алексей Столяров при заказе в «Яндекс.Еде» указал еще один адрес - 3-я улица Ямского Поля, д. 9. В ходе расследования выяснилось, что в 2020 году Ксения Шойгу купила в этом доме пентхаус площадью 435 кв.м., а примерно год назад купила там же еще один пентхаус площадью 191 кв.м. Общая стоимость этих двух квартир составляет около 300 млн.
Хозяйкой роскошных пентхаусов Ксения Шойгу стала, когда уже владела инвестиционной компанией «Кэпитал Перформ». Ее компания получала господряды на платные медосмотры водителей государственных учреждений, а также получала субподряды от олигарха Геннадия Тимченко на строительство стадионов, мостов и дорог.