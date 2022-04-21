Великобритания ввела санкции против главы «РЖД» и пресс-атташе Минобороны
Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 26 граждан и компаний. Под ограничения попали глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков
Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 26 граждан и компаний. Под ограничения попали глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, первый замнач Генштаба России генерал-полковник Николай Богдановский, командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий Силами специальных операций (ССО) генерал-майор Валерий Флюстиков и другие.
Также в санкционный список включили оружейный концерн «Калашников» и ракетно-космический центр «Прогресс».
На прошлой неделе британские власти внесли в санкционный список более 200 человек, в числе которых совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, экс-глава «РЖД» Владимир Якунин, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, бизнесмен Сергей Фурсенко, сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид Керимов.