21 апреля 2022, 14:59
В Испании нашли мертвыми бывшего зампреда совета директоров «Новатэка», его жену и дочь
В курортном испанском городе Льорет-де-Маре обнаружили мертвыми бывшего заместителя председателя совета директоров российской компании «Новатэк» Сергея Протосеню, его 53-летнюю супругу и 18-летнюю дочь
Фото: starhit.ru
В курортном испанском городе Льорет-де-Маре обнаружили мертвыми бывшего заместителя председателя совета директоров российской компании «Новатэк» Сергея Протосеню, его 53-летнюю супругу и 18-летнюю дочь.
Тела бизнесмена и членов его семьи нашли на их вилле. Рядом лежали топор и нож.
В испанской полиции сообщили, что по предварительным данным, Протосеня убил жену и дочь, пока те спали, а затем покончил с собой.
Сергей Протосеня владел состоянием в размере 400 млн евро и в основном проживал во Франции. Семья прибыла в Испанию на пасхальные праздники.