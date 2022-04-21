В Латвии депутаты разрешили лишать гражданства за одобрение спецоперации в Украине
Депутаты Сейма Латвии внесли поправки в закон о гражданстве, которые позволят лишать гражданства страны за одобрение спецоперации российской армии в Украине
Депутаты Сейма Латвии внесли поправки в закон о гражданстве, которые позволят лишать гражданства страны за одобрение спецоперации российской армии в Украине.
По данным агентства Delfi, теперь гражданства Латвии можно лишать лиц, которые оказывает значительную поддержку людям и государствам, «совершившим военные преступления, геноцид, преступления против человечности, а также преступления, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость демократических государств».
Также будут аннулироваться паспорта граждан Латвии, которые принимали непосредственное участие в указанных выше действиях.
В законе также указано, что оспаривание и обжалование решения о лишении гражданства «не приостанавливает его действия».
Латвийские депутаты пояснили, что поправки распространяются только на лиц с двойным гражданством.