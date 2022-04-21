21 апреля 2022, 13:37
Московский суд оштрафовал Google на 11 млн рублей за отказ удалять «фейки» о российской армии
Мировой суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google на 4 млн рублей за отказ удалять публикации о числе погибших в ходе спецоперации в Украине
Фото: rusdozor.ru
Мировой суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google на 4 млн рублей за отказ удалять публикации о числе погибших в ходе спецоперации в Украине.
Суд признал Google LLC виновной в нарушении статьи о распространении фейковой информации о российской армии и ее действиях в Украине.
Помимо этого компанию оштрафовали еще на 7 млн рублей за видеозаписи на YouTube с призывами к совершению терактов и диверсий на территории России.