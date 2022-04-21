21 апреля 2022, 13:30
МИД РФ сообщил о закрытии генконсульств стран Прибалтики в Петербурге и Пскове
В качестве ответной меры российские власти приняли решение о прекращении работы генконсульств прибалтийских стран в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии и канцелярии генконсульства Эстонии в Пскове
Фото: bfmspb.ru
Министерство иностранных дел России сообщило о закрытии консульств стран Прибалтики в Санкт-Петербурге.
Накануне в МИД РФ были вызваны послы Латвии и Эстонии, а также временная поверенная в делах Литвы, где им был выдали протестную ноту в связи с закрытием российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве, а также канцелярии консульского отдела посольства России в Эстонии.
В качестве ответной меры российские власти приняли решение о прекращении работы генконсульств прибалтийских стран в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии и канцелярии генконсульства Эстонии в Пскове.
Руководители и другие консульские должностные лица указанных консульств должны покинуть территорию России.