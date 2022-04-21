Журнал Forbes отложил публикацию рейтинга 200 богатейших бизнесменов России
Российская редакция делового журнала Forbes отложила публикацию рейтинга 200 богатейших бизнесменов страны. Главный редактор Николай Мазурин сообщил, что такое решение принято в связи с «неопределенной ситуацией на рынках»
Российская редакция делового журнала Forbes отложила публикацию рейтинга 200 богатейших бизнесменов страны. Главный редактор Николай Мазурин сообщил, что такое решение принято в связи с «неопределенной ситуацией на рынках».
Вместо списка 200 самых богатых российских бизнесменов Forbes опубликовал рейтинг 88 российских миллиардеров, которые вошли в глобальный список американского Forbes.
По предварительным подсчетам Forbes, до начала спецоперации в Украине и введения санкций в глобальный список должны были войти 140 российских миллиардеров с общим состоянием 800 млрд долларов. Теперь в этом списке 88 человек.
Список возглавили председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (18,4 млрд долларов) и основатель Telegram Павел Дуров (15,1 млрд долларов).