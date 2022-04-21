Марии Алехиной ужесточили наказание по «санитарному делу». Она проведет в колонии 21 день
Пресненский райсуд Москвы ужесточил наказание участнице Pussy Riot Марии Алехиной по «санитарному делу». Ограничение свободы суд заменил ей на реальный срок
Пресненский райсуд Москвы ужесточил наказание участнице Pussy Riot Марии Алехиной по «санитарному делу». Ограничение свободы суд заменил ей на реальный срок.
С учетом уже отбытого наказания Мария Алехина должна провести 21 день в колонии общего режима, сообщает правозащитный проект «Апология».
Поводом для ужесточения наказания стали «нарушения гражданкой Алехиной расписания присутствия электронного браслета». По данным суда, 22 и 24 января она вернулась домой позднее положенного времени, а 30 марта срезала ремень электронного браслета. Представители ФСИН назвали активистку «злостно уклоняющейся от отбывания наказания».
«Санитарное дело» было возбуждено после митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального в январе 2021 года. Организаторов протестной акции обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических правил в условиях пандемии коронавируса.
Наказание по «санитарному делу» ранее ужесточили оппозиционерам Олегу Навальному и Любови Соболь.