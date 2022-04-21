21 апреля 2022, 11:46
Криптобиржа Binance ввела ограничения на обслуживание российских клиентов
На сайте криптобиржи сообщается, что счета таких клиентов будут переведены в режим, разрешающий только вывод средств. Торговать на бирже или вносить дополнительные средства на свой счет будет запрещено
Фото: Яндекс.Дзен
Крупнейшая в мире криптобиржа Binance ограничит доступ к своим услугам для физических и юридических лиц из России. Ограничения коснутся клиентов с активами в размере более 10 тысяч евро.
На сайте криптобиржи сообщается, что счета таких клиентов будут переведены в режим, разрешающий только вывод средств. Торговать на бирже или вносить дополнительные средства на свой счет будет запрещено.
Под ограничения не попадут счета россиян с активами менее 10 тысяч евро, а также счета россиян, которые проживают за границей, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Решение Binance в отношении российских клиентов связано с пятым пакетом санкций Евросоюза против России из-за спецоперации в Украине.