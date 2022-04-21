Власти Кипра аннулируют «золотые паспорта» Олега Дерипаски и сестры Алишера Усманова
Гражданства Кипра лишатся миллиардер Олег Дерипаска, президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев, владелец «Комсомольской правды» и медиа-холдинга РБК Григорий Березкин и сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова
Власти Кипра назвали имена российских граждан, которые будут лишены «золотых паспортов». Это миллиардер Олег Дерипаска, президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев, владелец «Комсомольской правды» и медиа-холдинга РБК Григорий Березкин и сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова.
Также будет аннулировано гражданство у 11 человек, которые находятся на иждивении указанных лиц, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
Кипрские СМИ отмечают, что Дерипаска получил кипрское гражданство в 2017 году, Исмаилов - в 2015 году, а Березкин и Касаев - в 2012 году.
Ранее власти Кипра отозвали «золотые паспорта», полученные по программе гражданство в обмен на инвестиции, у российских бизнесменов Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко, Вадима Мошковича и Алексея Кузьмичева, а также у членов их семей.
Отзыв кипрских паспортов у российских бизнесменов связан с санкциями, которые власти Евросоюза ввели против РФ из-за спецоперации в Украине.