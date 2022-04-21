Ветеринарным клиникам нехватает вакцин и лекарств. На дефицит пожаловались 93% клиник
Нехватка лекарственных препаратов для животных может быть связана не только с трудностями с доставкой, но и тем, что некоторые ветклиники заранее запаслись лекарствами впрок
Около 93% ветеринарных клиник России сообщили о дефиците лекарственных препаратов из-за санкций и проблем с логистикой.
В исследовании компании Vet Union говорится, что основной дефицит связан с вакцинами для животных, антибиотиками и препаратами для анестезии.
Нехватка лекарственных препаратов для животных может быть связана не только с трудностями с доставкой, но и тем, что некоторые ветклиники заранее запаслись лекарствами впрок.
«Возможно, он спровоцирован крайне высоким спросом в марте со стороны ветеринарных клиник, заводчиков и владельцев: все старались запастись препаратами до роста цен», - говорится в исследовании, которое приводит РИА Новости.
Похожая ситуация сложилась и на рынке лекарственных препаратов для людей. После начала спецоперации в Украине и падения рубля граждане за две недели скупили месячный запас препаратов первой необходимости.