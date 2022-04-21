Сергей Лавров и Олег Дерипаска в 2018 году вместе ездили в Японию. Их сопровождали любовницы
Миллиардер Олег Дерипаска и глава МИД России Сергей Лавров в 2018 году совершили совместную поездку в Японию. Бизнесмена сопровождала эскортница Екатерина Лобанова, а министра - его любовница Светлана Полякова
Миллиардер Олег Дерипаска и глава МИД России Сергей Лавров в 2018 году совершили совместную поездку в Японию. Бизнесмена сопровождала эскортница Екатерина Лобанова, а министра - его любовница Светлана Полякова, сообщается в совместном расследовании New Line и The Insider (издание признано иностранным агентом).
Журналисты опубликовали фотографию, на которой Лавров, Полякова, Дерипаска и Лобанова позируют у входа в японский ресторан. На этом снимке также запечатлены Геннадий Ровнер — бывший владелец сети стриптиз-баров, а сейчас председатель попечительского совета «Фонда Перспективных Программ», Анджело Ку - председатель Китайского фонда развития Тайваня и переводчица главы МИД РФ.
В расследовании отмечается, что тогда Сергей Лавров был в Японии с официальным визитом, а остальные, по всей видимости, составляли ему компанию.
Между Лавровым и Дерипаской на фото стоит модель Екатерина Лобанова, которая, вполне вероятно, подрабатывает эскортом (об этом свидетельствуют множество обнаженных фото девушки и программа распознавания лиц).
Что касается Светланы Поляковой, то ранее подробное расследование о ней публиковали «Важные истории» (издание признано инагентом). В этом расследовании говорилось о бизнесе Поляковой и ее миллиардных активах.
Фотография из Японии фактически подтверждает расследование команды Алексея Навального, в котором говорилось о том, что Светлана Полякова и ее дочь Полина Ковалева (кстати, девушка попала под санкции из-за спецоперации в Украине, а ее мать - нет) часто летают на бизнес-джетах Олега Дерипаски, плавают на его яхтах и живут в его домах за границей. Например, Полина в своем аккаунте в соцсети называла виллу олигарха на острове Сардиния «вторым домом».