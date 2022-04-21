21 апреля 2022, 07:53
Компания Procter&Gamble не исключила полного прекращения работы в России
Компания Procter&Gamble (P&G) может полностью приостановить свою работу в России. Ранее она прекратила инвестиции в РФ и сократила ассортимент своих товаров из-за спецоперации в Украине
Фото: bloomberg.com
Компания Procter&Gamble (P&G) может полностью приостановить свою работу в России. Ранее она прекратила инвестиции в РФ и сократила ассортимент своих товаров из-за спецоперации в Украине.
В P&G заявили, что вести бизнес в России мешают санкции, проблемы с логистикой и ужесточение денежно-кредитного контроля, сообщает Reuters.
В компании также сослались на высокий уровень неопределенности относительно того, как будет развиваться спецоперация в Украине и сколько она продлится.
Procter&Gamble владеет брендами Always, Gillette, Pampers, Tide и Oral-B. В российских подразделениях компании работают 2,5 тысячи человек. Сохранятся ли за ними рабочие места и зарплаты, не уточняется.