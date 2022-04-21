21 апреля 2022, 02:40
Госдеп США ввел визовые санкции против 635 россиян, причастных к подавлению инакомыслия
Также в этом списке причастные к «подрыву демократии» в Белоруссии и нарушению прав человека в исправительных учреждениях и местах неофициальное содержания под стражей в «подконтрольных России» районах Донбасса
Фото: tass.ru
Госдепартамент США объявил о введении новых визовых санкций в отношении 635 российских граждан.
Речь идет о россиянах, которые причастны к подавлению инакомыслия в России и за границей и нарушению прав человека. Также в этом списке причастные к «подрыву демократии» в Белоруссии и нарушению прав человека в исправительных учреждениях и местах неофициальное содержания под стражей в «подконтрольных России» районах Донбасса, сообщает CNN.
Имена россиян, попавших под визовые санкции в США, пока не разглашаются.
Ранее американский Минфин из-за спецоперации в Украине ввел персональные санкции в отношении руководства Центробанка РФ и топ-менеджеров банка «Открытие».