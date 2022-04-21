21 апреля 2022, 02:08
США ввели персональные санкции против руководства Центробанка России
Под визовые и экономические ограничения среди прочих попали первый зампред Центробанка РФ Ксения Юдаева, зампред ЦБ Михаил Алексеев, замглавы Минфина РФ Владимир Колычев и председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов
Фото: ТАСС
Министерство финансов США расширило санкционный список, включив туда 30 российских граждан.
Под визовые и экономические ограничения среди прочих попали первый зампред Центробанка РФ Ксения Юдаева, зампред ЦБ Михаил Алексеев, замглавы Минфина РФ Владимир Колычев и председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.
Также в американский санкционный список добавили Транскапиталбанк и Инвестторгбанк и еще 38 российских организаций.