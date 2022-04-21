В Петербурге четвероклассникам на уроке показали выпуск «БесогонTV» об «украинском нацизме»
В Санкт-Петербурге учащимся четвертого класса школы №321 показали выпуск передачи Никиты Михалкова «БесогонTV» под названием «Откуда растут ноги», в котором рассказывается об «истоках украинского нацизма»
В Санкт-Петербурге учащимся четвертого класса школы №321 показали выпуск передачи Никиты Михалкова «БесогонTV» под названием «Откуда растут ноги», в котором рассказывается об «истоках украинского нацизма».
По данным «Фонтанки», в качестве видеоряда в выпуске были использованы кадры с трупами и полуобнаженными женщинами. Отец одной из школьниц рассказал, что его дочь пришла домой после просмотра передачи в слезах, а у некоторых ее одноклассников случилась истерика во время просмотра.
«Один мальчик обещал при встрече забрызгать перцовым баллончиком показанную в фильме украинскую девочку и разобрать ее на органы, другой - рыдал, так как у него во время спецоперации погибла бабушка. Кто-то рыдал от ужаса, кто-то плакал из-за гибели ни в чем не повинных людей», - рассказал петербуржец.
Педагог в свою очередь заявила, что передачу решили показать на уроке, поскольку «ребенок не может быть вне политики», а сцены насилия якобы были вырезаны.