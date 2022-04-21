Власти Кипра аннулируют «золотые паспорта» еще у четверых россиян
Власти Кипра анонсировали отзыв гражданства страну у еще четверых россиян, которые получили «золотые паспорта» в обмен на инвестиции. Ранее чиновники уже лишили гражданства четырех россиян, которые попали в санкционный список Евросоюза
Власти Кипра анонсировали отзыв гражданства страну у еще четверых россиян, которые получили «золотые паспорта» в обмен на инвестиции. Ранее чиновники уже лишили гражданства четырех россиян, которые попали в санкционный список Евросоюза.
Имена российских граждан, чьи кипрские паспорта будут аннулированы, не разглашаются. В правительстве сообщили лишь, что кипрского гражданства также лишат членов их семей.
«Это еще четыре человека, которые фигурируют в обновленном санкционном списке Еврокомиссии. С сегодняшним решением общее количество лиц, которых постановили лишить кипрского гражданства, достигло восьми», - говорится в заявлении кабмина, которое цитирует РБК.
По данным кипрских СМИ, ранее «золотых паспортов» лишились бизнесмены Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович и Алексей Кузьмичев, а также их близкие родственники.