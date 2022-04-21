Подсанкционные российские банки отказались от выпуска карт UnionPay
Российские банки, которые находятся под блокирующими санкциями, не смогут выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. В настоящее время такая банковская карта позволяет россиянам расплачиваться за границей
Российские банки, которые находятся под блокирующими санкциями, не смогут выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. В настоящее время такая банковская карта позволяет россиянам расплачиваться за границей, поскольку карты Visa и Mastercard из-за санкций можно использовать только в России.
Источник РБК в Сбербанке сообщил, что UnionPay отказывается работать с банками из «черного списка» из опасений попасть под вторичные санкции США и Евросоюза. По этой причине Сбербанк не будет выпускать карты китайской платежной системы, хотя спрос россиян на них очень высокий.
Выпуск карт UnionPay также анонсировали Альфа-банк, «Открытие» и ВТБ, которые находятся под блокирующими санкциями Запада. При этом Промсвязьбанк, который уже выпускал карты UnionPay, перестал это делать еще до попадания в санкционный список.
В Совкомбанке сообщили, что отказались от идеи выпускать карты «Халва» на базе UnionPay, так как банки «недружественных» стран не обслуживают карты подсанкционных российских банков вне зависимости от платежной системы.