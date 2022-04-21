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Экономика
Картель пригородного назначения
21 апреля 2022, 00:06

Подсанкционные российские банки отказались от выпуска карт UnionPay

Российские банки, которые находятся под блокирующими санкциями, не смогут выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. В настоящее время такая банковская карта позволяет россиянам расплачиваться за границей

Подсанкционные российские банки отказались от выпуска карт UnionPay
Фото: РИА Новости

Российские банки, которые находятся под блокирующими санкциями, не смогут выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. В настоящее время такая банковская карта позволяет россиянам расплачиваться за границей, поскольку карты Visa и Mastercard из-за санкций можно использовать только в России.

Источник РБК в Сбербанке сообщил, что UnionPay отказывается работать с банками из «черного списка» из опасений попасть под вторичные санкции США и Евросоюза. По этой причине Сбербанк не будет выпускать карты китайской платежной системы, хотя спрос россиян на них очень высокий.

Выпуск карт UnionPay также анонсировали Альфа-банк, «Открытие» и ВТБ, которые находятся под блокирующими санкциями Запада. При этом Промсвязьбанк, который уже выпускал карты UnionPay, перестал это делать еще до попадания в санкционный список.

В Совкомбанке сообщили, что отказались от идеи выпускать карты «Халва» на базе UnionPay, так как банки «недружественных» стран не обслуживают карты подсанкционных российских банков вне зависимости от платежной системы.

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