Бывшего депутата Максима Резника приговорили к пяти месяцам колонии-поселения по делу о марихуане
Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга приговорил бывшего депутата Законодательного Собрания Максима Резника к пяти месяцам колонии-поселения по делу о незаконном приобретении наркотических веществ
Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга приговорил бывшего депутата Законодательного Собрания Максима Резника к пяти месяцам колонии-поселения по делу о незаконном приобретении наркотических веществ.
После оглашения приговора экс-депутата отпустили в зале суда, так как ему был зачтен срок, проведенный под домашним арестом.
Государственный обвинитель просил для Максима Резника год колонии-поселения.
Сам Максим Резник своей вины не признал и назвал уголовное дело «политической расправой».
Напомним, что дело против оппозиционного депутата ЗакСа возбудили перед выборами, из-за чего он не смог принять в них участие. Сначала дело было заведено на родственника Максима Резника Ивана Дорофеева, а позже депутат из свидетеля стал подозреваемым. Его обвинили в покупке марихуаны.
Иван Дорофеев в ходе судебного процесса признался, что оговорил своего родственника под давлением следствия.