20 апреля 2022, 15:59
Госдума приняла законопроект о бесплатном газе для мемориалов «Вечный огонь»
Документ вносит соответствующие поправки в законы «О газоснабжении в Российской Федерации» и «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Поставщиком топлива для «Вечного огня» является государственная компания «Газпром»
Фото: ridus.ru
Депутаты Госдумы приняли в окончательном (третьем) чтении законопроект о бесплатном газе для мемориалов «Вечный огонь».
Документ вносит соответствующие поправки в законы «О газоснабжении в Российской Федерации» и «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».
Поставщиком топлива для «Вечного огня» является государственная компания «Газпром».
Отметим, что закон о бесплатном газе для мемориалов в память о погибших в годы Великой Отечественной войны был подготовлен после нескольких случаев отключения «Вечного огня» в регионах из-за нехватки денежных средств.