Кремль отказался комментировать гибель крейсера «Москва» и судьбу экипажа
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал журналистам обращаться по вопросу гибели крейсера «Москва» в Министерство обороны, которое «является единственным источником информации об экипаже ракетного крейсера
Кремль отказался комментировать гибель ракетного крейсера «Москва», который участвовал в спецоперации в Украине, а также судьбу членов экипажа.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал журналистам обращаться по этому вопросу в Министерство обороны, которое «является единственным источником информации об экипаже ракетного крейсера.
«Мне по-прежнему нечего сказать по этой теме. Любая информация предоставляется только по линии Министерства обороны... Источником информации является Министерство обороны по этим и другим вопросам, связанным с ходом военной операции», - заявил официальный представитель Кремля, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, что в ночь на 14 апреля Минобороны сообщило, что на борту крейсера «Москва» произошел пожар, в результате которого корабль получил серьезные повреждения. Одновременно с этим украинская сторона заявила о нанесении ракетных ударов по флагману Черноморского флота России. К вечеру того же дня Минобороны сообщило, что крейсер затонул во время буксировки «в условиях шторма».
Российские власти также заявили, что экипаж крейсера был эвакуирован, однако независимые СМИ сообщили о том, что нескольких моряков числятся пропавшими без вести. Среди пропавших есть солдаты срочной службы, хотя в Кремле ранее заверяли, что срочники в спецоперации в Украине участия не принимают.
Ранее телеграм-канал «Можем объяснить» написал, что виновным за гибель крейсера власти могут назначить главу Минобороны Сергея Шойгу. Авторы канала считают, что подтверждением этого является критика главы оборонного ведомства в связи с потерей корабля со стороны пропагандистов.