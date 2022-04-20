20 апреля 2022, 15:19
Компания-владелец магазинов Zara захотела вернуться на российский рынок
Управляющий испанской сетью магазинов Inditex Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что компания продолжает следить за ситуацией на Украине, а как только «условия станут благоприятными», то сотрудничество с Россией будет возобновлено
Фото: inet-shops.ru
Магазины одежды и обуви Zara хотят возобновить свою работу в России, но ждут более «благоприятной» обстановки.
Управляющий испанской сетью магазинов Inditex Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что компания продолжает следить за ситуацией на Украине, а как только «условия станут благоприятными», то сотрудничество с Россией будет возобновлено.
Компания Inditex управляет такими популярными магазинами как Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear. В России работали 500 магазинов указанных брендов, но все они закрылись из-за спецоперации российской армии в Украине. Также приостановил свою работу магазин шведского бренда H&M.