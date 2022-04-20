Путин принимал решение о спецоперации в Украине вместе с Шойгу, Патрушевым и Герасимовым
Решение о проведении спецоперации в Украине президент Владимир Путин принимал в узком кругу, в который вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев
Решение о проведении спецоперации в Украине президент Владимир Путин принимал в узком кругу, в который вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Об этом агентству Bloomberg сообщили осведомленные источники в Креме.
Собеседники информагентства сообщили, что за несколько недель до начала спецоперации круг общения Владимира Путина еще больше сузился. По словам источников, многие высокопоставленные чиновники Кремля считают, что продолжение спецоперации приведет к изоляции России, ослаблению ее экономики и безопасности. Военные действия чиновники считают «катастрофической ошибкой, которая отбросит страну на годы назад».
Однако проблема заключается еще и в том, что президент сейчас изолирован в очень узком кругу советников и отвергает любые попытки предупредить его о реальных последствиях продолжающейся спецоперации. Источники говорят, что близкие к Путину чиновники пытались донести до него масштаб бедствия и предупредили, что спецоперация обнулит все достижения его 20-летнего правления. Глава государства на это лишь заявляет, что Запад не оставил ему другого выбора.