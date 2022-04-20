Госдума запретила банкам передавать данные о своих клиентах иностранным государствам
Депутаты Госдумы РФ приняли в окончательном чтении поправки, которые запрещают российским банкам передавать по запросу других стран сведения о своих клиентах и совершаемых ими операциях. Такая информация может быть передана только с разрешения властей
Депутаты Госдумы РФ приняли в окончательном чтении поправки, которые запрещают российским банкам передавать по запросу других стран сведения о своих клиентах и совершаемых ими операциях. Такая информация может быть передана только с разрешения властей.
В документе говорится, что в случае получения такого запроса банк должен сообщить об этом в ЦБ РФ. Финансовый регулятор в свою очередь должен связаться с уполномоченным органом исполнительной власти, которой примет решение о возможности удовлетворения запроса на передачу данных о клиенте российского банка.
В пояснительной записке отмечается, что этот закон позволит минимизировать риски, связанные с принятием «недружественными» странами поправок в свое законодательство, направленных на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну, сообщает «Интерфакс».