Сотрудники ФСБ задержали боевиков, причастных к гибели псковских десантников в Чечне в 2000 году
Сотрудники ФСБ России задержали шесть бывших членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Силовики считают их причастными к гибели 90 псковских десантников на территории Чечни в бою 20-летней давности
Сотрудники ФСБ России задержали шесть бывших членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Силовики считают их причастными к гибели 90 псковских десантников на территории Чечни в бою 20-летней давности.
Силовики задержали жителей Татарстана Хайдара Раззакова, Айрата Камалетдинова, Эдуарда Валиахметова, Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева и Мухамедвали Шайхутдинова. Против них возбуждено уголовное дело по факту бандитизма, вооруженного мятежа и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
В феврале 2000 года после взятия Грозного российскими военными, группа чеченских боевиков под командованием Хаттаба и Шамиля Басаева пыталась прорваться на северо-восток к Ведено, а российское командование приказало командиру 104-го полка ВДВ прикрыть тылы войск блокпостами у села Улус-Керт. В этот район выдвинулась 6-я рота полка, бойцы которого наткнулись на боевиков. После боя десантники отступили на высоту 766, где двое суток держали оборону. Из всей роты численностью в 90 человек выжили только шесть десантников.
Позже президент России Владимир Путин признал, что тогда были допущены «грубые просчеты, которые приходится оплачивать жизнями русских солдат», однако виновных в гибели псковских десантников власти так инее назвали.