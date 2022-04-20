В России число сотрудников, выведенных в простой, выросло в 2,5 раза
Число работников, выведенных компаниями в простой, с начала марта выросло в 2,5 раза и составило 98 тысяч человек. При этом на учете в центрах занятости сейчас стоят 670 тысяч граждан
Число работников, выведенных компаниями в простой, с начала марта выросло в 2,5 раза и составило 98 тысяч человек. При этом на учете в центрах занятости сейчас стоят 670 тысяч граждан.
Замглавы Минтруда и соцзащиты Андрей Пудов в ходе своего выступления в Госдуме заявил, что компании на сегодняшний день заявили к увольнению около 50 тысяч сотрудников, однако «массовых высвобождений не отмечено». Еще 670 тысяч человек зарегистрированы в центрах занятости, а в банке вакансий насчитывается 1,9 млн позиций.
Андрей Пудов также отметил, что наибольшая доля скрытой безработицы (ситуация формального трудоустройства при отсутствии реальной занятости) наблюдается в автомобильной промышленности, аэропортах и авиаперевозках, машиностроении и крупном ретейле.
Одновременно с этим правительственный чиновник доложил депутатам, что с начала весны на работу было принято более 2,5 млн человек.
Минтруда со своей стороны занимается организацией обучения сотрудников, финансирует временную работу и субсидирует работодателей для приема на работу молодых специалистов с небольшим опытом, сообщает РБК.