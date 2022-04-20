20 апреля 2022, 13:04
Компания Danone приостановит поставки в Россию минеральной воды и растительного молока
Французская компания Danone сообщила о частичном прекращении поставок в Россию своей продукции. Под ограничение попадают минеральная вода Evian и растительное молоко под брендом Alpro
Фото: ok-moloko.ru
Французская компания Danone сообщила о частичном прекращении поставок в Россию своей продукции. Под ограничение попадают минеральная вода Evian и растительное молоко под брендом Alpro.
Представитель Danone сообщил, что компания сосредоточится на поставке основных молочных продуктов, детского и лечебного питания.
Также компания приостановит новые инвестиции, рекламу и промоакции в России.
«Danone не получает наличных средств, дивидендов и прибыли в России и будет жертвовать всю полученную прибыль в стране гуманитарным организациям», - говорится в официальном заявлении компании, которое цитирует «Лента.ру».