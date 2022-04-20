20 апреля 2022, 12:52
Российские власти не планируют вводить визы для украинских граждан
Российские власти не планируют вводить визовый режим с Украиной в связи с проведением в этой стране спецоперации. Представитель Министерства иностранных дел заверил, что украинским гражданам для въезда в Россию не придется получать визы
Фото: stomik39.ru
Российские власти не планируют вводить визовый режим с Украиной в связи с проведением в этой стране спецоперации.
Представитель Министерства иностранных дел заверил РИА Новости, что украинским гражданам для въезда в Россию не придется получать визы.
Между тем, власти Великобритании ужесточили требования для оформления въездных виз украинским беженцам «из соображений национальной безопасности». Британские власти в рамках программы помощи беженцам выдали 2,7 тысячи виз, хотя украинские граждане подали 28,3 тысячи прошений.