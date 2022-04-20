Сервис Netflix сообщил о рекордной потере подписчиков из-за спецоперации в Украине
Стриминговая компания Netflix сообщила о крупной потере подписчиков впервые за 10 лет. За первые три месяца 2022 года число подписчиков сократилось на сотни тысяч человек
Стриминговая компания Netflix сообщила о крупной потере подписчиков впервые за 10 лет. За первые три месяца 2022 года число подписчиков сократилось на сотни тысяч человек.
По данным «Би-Би-Си», Ntflix потерял 700 тысяч подписчиков из России из-за своего решения уйти с российского рынка из-за спецоперации в Украине. Еще 600 тысяч жителей США и Канады перестали пользоваться сервисом из-за повышения тарифов.
На фоне этой новости акции Netflix на нью-йоркской бирже упали более чем на 20%, а рыночная стоимость компании снизилась на 30 млрд долларов.
Напомним, что после начала спецоперации в Украине Netflix заявил, что полностью прекращает свою работу в России в сложившихся обстоятельствах. Кроме того, от показа своих фильмов и сериалов в РФ отказались многие американские киностудии.