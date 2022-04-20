Российским компаниям могут разрешить оплачивать импортные товары и услуги криптовалютой
С такой инициативой выступила Федеральная налоговая служба (ФНС) при обсуждении законопроекта Минфина о регулировании цифровой валюты
Российским компаниям могут разрешить платить за экспортно-импортные операции в криптовалюте. С такой инициативой выступила Федеральная налоговая служба (ФНС) при обсуждении законопроекта Минфина о регулировании цифровой валюты.
Этот законопроект по-прежнему запрещает расчеты в криптовалюте за товары и услуги, а также рассматривает использование цифровых валют только в качестве инвестиций. Одновременно с этим налоговая служба предлагает сделать исключение для юридических лиц, разрешив им проводить оплату в крипте за товары, работы и оказанные услуги по внешнеторговым договорам. Также юрлицам предлагается разрешить получать выручку от иностранных лиц в криптовалюте.
Покупать и продавать криптовалюту юрлицам законопроект предлагает на криптобиржах.
Минфин РФ инициативу налоговиков частично поддержал, но отметил, что она требует дополнительного законодательного регулирования, сообщают «Известия».
Напомним, что в начале текущего года Центробанк РФ предлагал полностью запретить выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также организацию этих операций. По неофициальным данным, на запрете цифровых валют настаивала Федеральная служба безопасности (ФСБ). Однако спецоперация в Украине и последовавшие за ней беспрецедентные санкции против банков и уход из РФ международных платежных систем вынудили власти пересмотреть свое отношение к цифровым валютам. Правительство, напротив, выразило готовность ввести некоторые послабления в отношении криптовалют.