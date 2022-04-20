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20 апреля 2022, 10:59

Организаторы Уимблдона приняли решение о недопуске теннисистов из России и Беларуси

Организаторы Уимблдонского турнира серии «Большого шлема» приняли решение не допускать к участию в соревновании теннисистов из России и Белоруссии. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время

Организаторы Уимблдона приняли решение о недопуске теннисистов из России и Беларуси
Фото: match.ru

Организаторы Уимблдонского турнира серии «Большого шлема» приняли решение не допускать к участию в соревновании теннисистов из России и Белоруссии. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время, сообщает The New York Times.

Если это произойдет, то Уимблдон станет первым крупным турниром по большому теннису, который из-за спецоперации в Украине не допустит российских и белорусских спортсменов.

«Мы ничего не можем поделать. Считаю это решение неправильным, но тут ничего не изменить: хозяин - барин», - заявил по поводу сложившейся ситуации президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». 

Отметим, что российские теннисисты занимают высокие места в профильных рейтингах. В частности, Даниил Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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