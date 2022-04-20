Госдума разрешит федеральным чиновникам занимать свои должности до 70 лет
Депутаты Госдумы в мае планируют внести изменения в закон о государственной гражданской службе, которые увеличат до 70 лет предельный возраст нахождения на службе для чиновников федеральных органов исполнительной власти
Депутаты Госдумы в мае планируют внести изменения в закон о государственной гражданской службе, которые увеличат до 70 лет предельный возраст нахождения на службе для чиновников федеральных органов исполнительной власти.
Соответствующее решение будет приниматься правительством с согласия самих госслужащих.
Источник «Известий» в Госдуме сообщил, что документ о повышении предельного возраста федеральных чиновников рекомендован к принятию.
В настоящее время предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет, а для высших руководителей - 70 лет.
В прошлом году президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который отменяет возрастные ограничения по нахождению на государственном посту для гражданских чиновников, которых назначает президент.