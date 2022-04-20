20 апреля 2022, 07:48
В Тунисе неизвестный угнал автомобиль министра обороны страны
Согласно предварительным данным, глава Минобороны припарковал свой автомобиль возле кафе в Арьяне, а ключи уронил. Позже неизвестный гражданин нашел эти ключи, воспользовался ими и угнал машину г-на Мамиша
Фото: abdpost.com
В Тунисе неизвестный угнал автомобиль, который принадлежит министру обороны страны Имаду Мамишу.
Местная радиостанция Mosaique FM со ссылкой на полицию сообщает, что министерский автомобиль был угнан вместе с вещами, которые в нем находились.
Согласно предварительным данным, глава Минобороны припарковал свой автомобиль возле кафе в Арьяне, а ключи уронил. Позже неизвестный гражданин нашел эти ключи, воспользовался ими и угнал машину г-на Мамиша.
Злоумышленника разыскивают сотрудники судебного управления полиции.