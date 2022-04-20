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20 апреля 2022, 07:48

В Тунисе неизвестный угнал автомобиль министра обороны страны

Согласно предварительным данным, глава Минобороны припарковал свой автомобиль возле кафе в Арьяне, а ключи уронил. Позже неизвестный гражданин нашел эти ключи, воспользовался ими и угнал машину г-на Мамиша

В Тунисе неизвестный угнал автомобиль министра обороны страны
Фото: abdpost.com

В Тунисе неизвестный угнал автомобиль, который принадлежит министру обороны страны Имаду Мамишу.

Местная радиостанция Mosaique FM со ссылкой на полицию сообщает, что министерский автомобиль был угнан вместе с вещами, которые в нем находились.

Согласно предварительным данным, глава Минобороны припарковал свой автомобиль возле кафе в Арьяне, а ключи уронил. Позже неизвестный гражданин нашел эти ключи, воспользовался ими и угнал машину г-на Мамиша.

Злоумышленника разыскивают сотрудники судебного управления полиции. 

 

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