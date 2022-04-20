20 апреля 2022, 02:41
Сотрудника Минкультуры уволили за выдачу прокатного удостоверения фильму о монахинях-лесбиянках
Министерство культуры России отозвало ранее выданное прокатное удостоверение для показа в онлайн-кинотеатрах фильма Пола Верховена «Искушение» о монахинях с нетрадиционной сексуальной ориентацией
Фото: proficinema.ru
Министерство культуры России отозвало ранее выданное прокатное удостоверение для показа в онлайн-кинотеатрах фильма Пола Верховена «Искушение» о монахинях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
«Содержание киноленты не соответствовало требованиям законодательства РФ, а именно федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», - говорится в заявлении ведомства, которое цитирует «Интерфакс».
Сотрудник, который оформил документы для «незаконной выдачи» удостоверения, уволили за халатность. Кроме того, директору департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Светлане Максимченко объявили строгий выговор.