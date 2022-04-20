Меню
Культура
Миру предсказали новую «опаснейшую» вспышку коронавирусной инфекции
20 апреля 2022, 02:41

Сотрудника Минкультуры уволили за выдачу прокатного удостоверения фильму о монахинях-лесбиянках

Министерство культуры России отозвало ранее выданное прокатное удостоверение для показа в онлайн-кинотеатрах фильма Пола Верховена «Искушение» о монахинях с нетрадиционной сексуальной ориентацией

Сотрудника Минкультуры уволили за выдачу прокатного удостоверения фильму о монахинях-лесбиянках
Фото: proficinema.ru

Министерство культуры России отозвало ранее выданное прокатное удостоверение для показа в онлайн-кинотеатрах фильма Пола Верховена «Искушение» о монахинях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Содержание киноленты не соответствовало требованиям законодательства РФ, а именно федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», - говорится в заявлении ведомства, которое цитирует «Интерфакс».

Сотрудник, который оформил документы для «незаконной выдачи» удостоверения, уволили за халатность. Кроме того, директору департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Светлане Максимченко объявили строгий выговор.

Материалы по теме
Каннский кинофестиваль не пустит на мероприятие официальную делегацию из России
Кинокомпании Walt Disney и Warner Bros. остановили показы своих фильмов в России
Костромские депутаты предложили запретить упоминание геев и лесбиянок в кино и сериалах
Сейчас на главной
В Великобритании 56 депутатов обвинили в преступлениях сексуального характера
харассмент
В Великобритании 56 депутатов обвинили в преступлениях сексуального характера
Их обвиняют в домогательствах и более серьезных преступлениях против половой неприкосновенности, включая изнасилования и педофилию
Российских школьников обяжут сдавать смартфоны перед началом занятий
школа
Российских школьников обяжут сдавать смартфоны перед началом занятий
Соответствующие рекомендации образовательным учреждениям дал глава Минпросвещения Сергей Кравцов на форуме «Сила – в правде!» в Музее Победы
Надбавка за санкционные риски
патриотизм
Надбавка за санкционные риски
Звезды российского шоу-бизнеса запросили повышенные гонорары за выступление на патриотическом концерте «Солдатский конверт-2022» в Ставрополе. Само мероприятие состоится в конце мая
Авторская колонка
Русское бесчувствие
Невозможно читать новости про Украину. Разрушенные дома и города, убитые семьи. Вот эта машина, в которой ехала, спасаясь, семья с двумя детьми. И все они убиты. Убиты. Откинулась голова, странно выгнута шея, скрючена рука. Мальчик. У него в рюкзаке ipad с играми. Просто так, возле дороги
Рогов Кирилл
Олег Тиньков опубликовал очень эмоциональный пост о «безумной» СВО в Украине
Олег Тиньков
Олег Тиньков опубликовал очень эмоциональный пост о «безумной» СВО в Украине
Банкир Олег Тиньков, который попал в британский санкционный список, опубликовал в своих социальных сетях эмоциональный пост о спецоперации российской армии в Украине
В России в 2021 году за государственную измену и шпионаж осудили 17 человек
госизмена
В России в 2021 году за государственную измену и шпионаж осудили 17 человек
Российские суды в 2021 году вынесли приговоры по 17 уголовным делам, связанным с государственной изменой и шпионажем. Фигуранты этих дел были приговорены к реальным срокам
Российским банкам разрешили возобновить продажу наличной валюты, но ее практически нигде нет
валюта
Российским банкам разрешили возобновить продажу наличной валюты, но ее практически нигде нет
В Москве и Петербурге купить евро и доллары можно было только в нескольких отделениях банков и то в ограниченном количестве
Политика
Сотрудница на миллион
Журналисты издания «Метла» опубликовали расследование о дочери главы Министерства финансов РФ Антона Силуанова, которая благодаря высокопоставленному родственнику построила карьеру в госкомпаниях
Черногория прекратила дипломатические отношения с Россией
дипломаты
Черногория прекратила дипломатические отношения с Россией
Глава МИД Черногории Джордж Радулович выступил за прекращение дипломатических отношений с Россией. Заявление чиновника было опубликовано в официальном Twitter ведомства, но через несколько часов удалено
Миллиардер Олег Дерипаска решил переправить в Россию свою третью яхту
яхты
Миллиардер Олег Дерипаска решил переправить в Россию свою третью яхту
Третья яхта Олега Дерипаски вошла в Черное море и направилась в сторону России. Речь идет о судне Clio стоимостью 58 млн долларов, которое ранее находилось в заливе Гечек
Общество
Банк «Тинькофф» заблокировал счет журналиста Би-Би-Си, признанного инагентом
«Реально так и сказали: объяснять не будет, решение пересмотру не подлежит. Но деньги можете вывести в другой банк; и на том «спасибо». Иноагентов больше не обслуживают?», - написал журналист в Twitter
Власти Германии возбудили 140 дел по факту одобрения спецоперации в Украине
война на украине
Власти Германии возбудили 140 дел по факту одобрения спецоперации в Украине
В Германии полиция и прокуратура возбудили дела по факту публичного одобрения спецоперации российской армии в Украине. Большинство дел было возбуждено из-за использования латинской буквы Z
В Москве обнаружили мертвыми вице-президента «Газпромбанка»
самоубийство бизнесменов
В Москве обнаружили мертвыми вице-президента «Газпромбанка»
В Москве сотрудники правоохранительных органов обнаружили мертвыми вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева и членов его семьи. Тела нашли в доме Аваевых на Университетском проспекте
В Беларуси задержали 35 врачей по делу о взятках за установку импортных протезов
александр лукашенко. дело врачей
В Беларуси задержали 35 врачей по делу о взятках за установку импортных протезов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании 35 врачей, которых подозревают в получении взяток из-за границы за установку импортных протезов пациентам
«Решено все списывать на Минобороны РФ»
война на украине
«Решено все списывать на Минобороны РФ»
Ответственность за гибель ракетного крейсера «Москва» в Черном море российские власти могут возложить на главу Минобороны РФ Сергея Шойгу. Такой вывод делает телеграм-канал «Можем объяснить», сославшись на критику в адрес министра со стороны пропагандистов
Экономика
Российские авиакомпании сообщили о сложностях с ремонтом двигателей для самолетов SSJ100
Российские авиакомпании, которые эксплуатируют отечественные самолеты Superjet, предупредили о рисках приостановки полетов из-за проблем с ремонтом моторов, вызванных западными санкциями
Среди пропавших без вести моряков с крейсера «Москва» оказались срочники
война на украине
Среди пропавших без вести моряков с крейсера «Москва» оказались срочники
Среди членов экипажа ракетного крейсера «Москва», который участвовал в спецоперации в Украине и затонул после пожара, были солдаты срочной службы. Как минимум двое срочников сейчас числятся пропавшими без вести
Авторская колонка
Санкции, которые всегда с тобой
В российско-украинской войне наступила короткая передышка, и есть возможность взглянуть на экономические перспективы России. Боюсь, для профессионального экономиста эти перспективы выглядят мрачнее, чем для широкой публики
Сонин Константин