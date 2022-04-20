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20 апреля 2022, 02:02

В Великобритании 56 депутатов обвинили в преступлениях сексуального характера

Их обвиняют в домогательствах и более серьезных преступлениях против половой неприкосновенности, включая изнасилования и педофилию

В Великобритании 56 депутатов обвинили в преступлениях сексуального характера
Фото: Яндекс.Дзен

В Великобритании более 50 депутатов обвинили в различных преступлениях сексуального характера.

По данным издания The Times, независимая система рассмотрения жалоб парламента зарегистрировала 70 жалоб на 56 депутатов. Их обвиняют в домогательствах и более серьезных преступлениях против половой неприкосновенности, включая изнасилования и педофилию.

Расследование было инициировано после того, как депутата от консервативной партии Имрана Ахмада Хана признали виновным в надругательстве над 15-летним мальчиком. Само преступление было совершено в 2008 году.

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