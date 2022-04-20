Российских школьников обяжут сдавать смартфоны перед началом занятий
Соответствующие рекомендации образовательным учреждениям дал глава Минпросвещения Сергей Кравцов на форуме «Сила – в правде!» в Музее Победы
Российских школьников обяжут перед началом занятий сдавать свои мобильные телефоны. Соответствующие рекомендации образовательным учреждениям дал глава Минпросвещения Сергей Кравцов на форуме «Сила – в правде!» в Музее Победы.
Министр отметил, что смартфоны отвлекают школьников на уроках, поэтому гаджеты нужно сдавать при входе в школу или при входе в класс. Использовать мобильные телефоны можно только, если об этом просят учителя в рамках учебного процесса, сообщает РБК со ссылкой на Кравцова.
Данные рекомендации ведомство направит во все регионы, а руководство школ будет самостоятельно решать, как ими пользоваться.
Отметим, что сейчас запрет на гаджеты распространяется только государственные экзамены.
Среди других нововведений, которые ожидают школьников с 1 сентября, торжественное поднятие российского флага и исполнение гимна каждый понедельник.