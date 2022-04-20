Банк «Тинькофф» открестился от антивоенного заявления своего основателя
Банк «Тинькофф» открестился от резкого антивоенного заявления основателя организации Олега Тинькова, который назвал спецоперацию в Украине «безумной», а тех, кто рисует букву Z (символ поддержки российской армии) – «дебилами»
Банк «Тинькофф» открестился от резкого антивоенного заявления основателя организации Олега Тинькова, который назвал спецоперацию в Украине «безумной», а тех, кто рисует букву Z (символ поддержки российской армии) – «дебилами».
В заявлении банка говорится, что Олег Тиньков уже много лет не является лицом, «принимающим решения в компаниях группы «Тинькофф»». «Он не сотрудник «Тинькофф», давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья», - сообщили в организации.
Одновременно с этим в «Тинькофф» отметили, что уважают право г-на Тинькова на собственное мнение, хотя его и не поддерживают.
Олег Тиньков написал в соцсети, что 90% россиян не поддерживают спецоперацию в Украине, а «генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них гавно-армия».
«Конечно, есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против этой войны!», - добавил бизнесмен.