Канада ввела персональные санкции против дочерей Владимира Путина
Власти Канады ввели персональные визовые и финансовые санкции против 14 российских граждан. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте правительства 19 апреля
Власти Канады ввели персональные визовые и финансовые санкции против 14 российских граждан. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте правительства 19 апреля.
В санкционный список попали бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Герман Хан и Олег Бойко, Игорь Макаров, Сергей Ролдугин, Александр Торшин, Александр Пономаренко, супруга главы МИД РФ Мария Лаврова, его дочь Екатерина Винокурова, а также дочери президента Владимира Путина Катерина Тихонова и Мария Воронцова.
В официальном заявлении канадского кабмина фигуранты санкционного списка указаны как «близкие соратники российского режима».
Напомним, что персональные санкции против дочерей Владимира Путина ранее также ввели власти США и Евросоюза. При этом сам президент никогда не подтверждал родство с Катериной Тихоновой и Марией Воронцовой.