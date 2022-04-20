Звезды шоу-бизнеса стали брать повышенные гонорары за участие в патриотических концертах
Звезды российского шоу-бизнеса запросили повышенные гонорары за выступление на патриотическом концерте «Солдатский конверт-2022» в Ставрополе. Само мероприятие состоится в конце мая
Звезды российского шоу-бизнеса запросили повышенные гонорары за выступление на патриотическом концерте «Солдатский конверт-2022» в Ставрополе. Само мероприятие состоится в конце мая.
Telegram-канал «ЧТД» сообщает, что группа «Пелагея», которая исполняет народные песни, получит за участие в концерте 3 млн рублей. Обычный гонорар музыкального коллектива, по данным концертного агентства «123 шоу», составляет 2 млн рублей.
Денис Майданов выступит за 2,5 млн рублей (обычный гонорар – один миллион рублей), Лев Лещенко споет за 2,1 млн рублей (1,5 млн рублей), а Лариса Долина – за 1,7 млн рублей (900 тысяч рублей).
Можно предположить, что артисты стали брать повышенные гонорары с учетом «санкционных рисков». Так, после митинга-концерта «Крымская весна» на фоне спецоперации российской армии в Украине власти Латвии внесли в черный список большинство его участников. Например, под санкции попали Владимир Машков и Полина Гагарина.