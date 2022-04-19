Автоконцерн Stellantis приостановил сборку Opel, Citroen и Peugeot на своем калужском заводе
Автомобильный концерн Stellantis остановил сборку в России «из-за каждодневно нарастающей угрозы перекрестных санкций и логистических проблем». На заводе Stellantis в Калужской области собирали автомобили Opel, Citroen и Peugeot
Автомобильный концерн Stellantis остановил сборку в России «из-за каждодневно нарастающей угрозы перекрестных санкций и логистических проблем». На заводе Stellantis в Калужской области собирали автомобили Opel, Citroen и Peugeot.
Автоконцерн Stellantis находится на четвертом месте в мире по объему производства, однако в России занимает лишь около 1% рынка. Калужским заводом «ПСМА Рус» Stellantis владеет совместно с компанией Mitsubishi Motors, которая приостановила поставки в Россию из-за логистических трудностей.
На сегодняшний день в России продолжают работу четыре автозавода, к которым также относятся заводы «Мазда Соллерс» (совместное предприятие владельца УАЗ и японской Mazda) и «Автотор» (выпускает корейские Kia и Hyundai, но больше не выпускает BMW), сообщает портал «Автостат».
Ранее свою работу в России из-за спецоперации в Украине и санкций приостановили Ford, General Motors, Porsche, Suzuki, Volkswagen, Volvo. Ferrari, Lamborghini и Jaguar Land Rover приостановили экспорт своих машин в Россию.